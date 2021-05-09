البيت الأبيض: أمريكا تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة كورونا

قال منسق التعامل مع ”كوفيد-19“ بالبيت الأبيض جيفري زينتس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة فيروس كورونا، وإن مسؤولي الصحة في البلاد يركزون الآن على تطعيم المزيد من الأمريكيين.

وأضاف زينتس في مقابلة على شبكة ”سي.إن.إن“: ”في رأيي أننا نتجاوز المرحلة الأصعب“، لافتًا إلى أن المهمة الرئيسة حاليا هي مواصلة زيادة الثقة في اللقاحات وتطعيم عدد كاف من الأمريكيين، لكبح انتشار الفيروس وسلالاته.

ويسعى مسؤولو الصحة جاهدين للتغلب على التردد في تلقي اللقاحات وإتاحتها بسهولة؛ لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن، المتمثل في حصول 70% من الأمريكيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بحلول الـ4 من شهر يوليو/تموز المُقبل، الذي يوافق عيد الاستقلال.

وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا، في حديث على شبكة ”إن.بي.سي“، إن من غير المرجح أن تشهد البلاد قفزة جديدة في حالات الإصابة إذا تحقق هدف بايدن.