بينها السبانخ والحمص والتوت.. أطعمة ضرورية لتعزيز الصحة

تعتبر الأطعمة الخارقة نوعا من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وتم استخدام المصطلح لأول مرة في أوائل القرن العشرين.

وبالرغم من كونه مصطلحا تسويقيا، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تستحق بالفعل أن يطلق عليها هذا المصطلح، حيث تتفوق على غيرها من حيث خصائصها وفوائدها.

وفيما يلي أمثلة على الأطعمة الصحية الفائقة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي:

الحمص

يعتبر الحمص نوعا من البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والحديد والمغنيسيوم، حيث كشفت الأبحاث أيضا أن إضافة الحمص إلى النظام الغذائي يساعد في التحكم بالوزن ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

التوت

يعتبر التوت من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، فبعد مرور الوقت، تتلف الخلايا بسبب العوامل البيئية، وهو ما يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب أو السرطان، كما أن التوت غني بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء.

ويحتوي التوت، كذلك، على البوتاسيوم وفيتامين سي، وكشفت دراسة أجريت عام 2019، أن تناول كوب واحد من عصير التوت الأزرق يوميا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية.

السبانخ

تحتوي السبانخ على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والألياف والحديد وفيتامين سي.

ويؤدي تناول السبانخ أيضا إلى تقوية الذاكرة، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2018، أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة يوميا من السبانخ على مدى 10 سنوات، يعانون من تدهور إدراكي أقل مقارنة بغيرهم.

الكرنب المجعد ( كالي)

يتميز الكرنب المجعد (كالي) بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سي وفيتامين ك وحمض الفوليك.

التونة

تحتوي التونة على أحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب؛ نظرا لأنها تخفض ضغط الدم وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تحتوي على البروتين ونوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تفيد صحة القلب والعيون والمناعة والعظام.

الجوز

يعتبر الجوز غنيا بالنحاس وفيتامين ب 6، فضلا عن الألياف والحديد، وبالرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه تبين أن الأشخاص الذين يتناولونه بانتظام لديهم انخفاض في مستويات الكوليسترول الضار وتقليل الجوع، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.