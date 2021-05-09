مصر تصنع مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني الشهر المقبل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، أنه سيتم تصنيع مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني ”سينوفاك“ محليًا من خلال شركة ”فاكسيرا“ في شهر يونيو / حزيران المقبل.

وقالت زايد، في مؤتمر صحفي: إن تصنيع اللقاح الصيني سيكون في مصنعين بـ“فاكسيرا“، على أن يتم توفير اللقاح مجانا، لافتة إلى أن تصنيع اللقاح محليا من خلال نقل تكنولوجيا سيكون بنسبة 100%، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة.

وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا للدول الأفريقية.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الصحة: إن شحنة من لقاح ”أسترازينيكا“ ستصل غدًا الإثنين إلى مصر، ضمن برنامج ”كوفاكس“.

وحول الوضع الوبائي في مصر، أكدت زايد أن الوضع الوبائي في بلادها مستقر، ولا يوجد أي تحورات لفيروس كورونا، كما لم يتم الكشف عن أي سلالات جديدة دخلت البلاد حتى الآن.