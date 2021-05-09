دراسة: انخفاض وظائف الكلى يزيد خطر الإصابة بالخرف

تتبع فريق من الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد، أكثر من 300 ألف شخص، تزيد أعمارهم عن 65 عاما لمدة 5 سنوات، وقاموا بتحليل نتائج اختبار الدم لقياس وظائف الكلى.

ووجد العلماء علاقة واضحة بين تدهور وظائف الكلى والتدهور المعرفي. وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة بنسبة 70٪ للإصابة بالخرف.

وبحسب تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه عندما لا تتمكن الكلى من التخلص من الفضلات من الدم، فقد تتأثر الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القلب والدماغ.

وقال خوان جيسوس كاريرو، المؤلف المشارك والأستاذ في قسم علم الأوبئة الطبية والإحصاء الحيوي في معهد كارولينسكا، إن ”الانخفاض الطفيف في وظائف الكلى قد تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، وهناك أدلة متزايدة على وجود علاقة بين الكلى والدماغ“.

وأوضح كاريرو أن ”مخاطر الإصابة بالخرف التي تُعزى إلى أمراض الكلى أكبر من تلك التي لوحظت بالنسبة لعوامل الخطر الأخرى للخرف، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري“.

جدير بالذكر أن مرض الكلى المزمن، وهو انخفاض مستمر في وظائف الكلى، شائع للغاية أيضا بين كبار السن، حيث ينتشر بين سكان العالم بنسبة 25-40 في المئة بحسب العمر، أما الخرف فهو التدهور التدريجي للإدراك ووظائفه، يحدث في الغالب بسن الشيخوخة، وينتشر بين سكان العالم بنسبة 5-7% لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ويرتبط الخرف بسوء الصحة بشكل عام وزيادة خطر الوفاة.