4 أخطاء عند ممارسة تمارين "البلانك".. احذر منها

يفضل عشاق اللياقة البدنية، تمارين البلانك، التي تساعد على شد وتقوية عضلات البطن وأسفل الظهر والوركين وكذلك الذراعان.

ولكن لجني فوائد هذه التمارين، عليك القيام بذلك بشكل صحيح، إذ إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها بأي ثمن، وهي:

تأرجح الوركين

قد يبدو أن جسمك بأكمله يحتاج إلى التحرك، أثناء القيام بتمرين البلانك، ولكن هذا ليس صحيحا يجب أن يبقى الوركان ثابتين قدر الإمكان، ستتحرك قليلا، ولكن حاول الحفاظ على الوركين ثابتين خلال هذا التمرين، لأن أي انحناء في العمود الفقري أثناء ممارسة التمرين يؤدي إلى تقوس الظهر على المدى البعيد، بالإضافة إلى ضعف عضلات البطن وارتخاء الجزء السفلي من الجسم.

تحريك الوركين إلى مستوى عالٍ أو منخفض جدًا

من المهم دائمًا التأكد من أن الوركين في المستوى ذاته مع باقي جسمك، في حالة ارتفاع الوركين بشكل كبير، سيكون هناك ضغط زائد على أسفل ظهرك، تأكد من إشراك عضلاتك والحفاظ على جسمك في خط مستقيم.

رفع الساقين خلال التمرين

قد يقوم البعض وبشكل لا إرادي، خلال ممارسة تمارين البلانك برفع أحد الساقين، كي يشعر بالتوازن، مما يؤدي إلى الشعور بألم في الكتفين بعد الانتهاء من التمرين، بالإضافة إلى ترهل الفخذين على المدى البعيد.