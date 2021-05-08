أطعمة يجب تناولها بعد انقطاع الطمث.. تعرفي عليها‎

يشير انقطاع الطمث إلى نهاية فترة الحيض عند النساء، إنها مرحلة تمر بها كل امرأة، وعادةً ما تكون علامات انقطاع الطمث وأعراضه كافية لتعلم معظم النساء أنهن بدأن الدخول في مرحلة انقطاع الطمث.

ومن بين تلك الأعراض، الهبات الساخنة والأرق وزيادة الوزن وجفاف الأعضاء التناسلية والاكتئاب والقلق وصعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة وغيرها.

ولكن بالتغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعد النساء على إدارة هذه الأعراض بفعالية، كما يمكن أن تساعد التغذية السليمة ونمط الحياة النشط في تقليل شدة الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

فيما يلي أطعمة يجب تناولها بعد انقطاع الطمث:

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

مع تقدم العمر، تنخفض كثافة العظام عند النساء بسبب التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث، يمكن أن تساعد إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي في تقوية العظام، أيضا، لا تنس أن تضيف ما يكفي من فيتامين (د) لامتصاص أفضل للكالسيوم المستهلك.

لذا، يجب علي النساء بعد انقطاع الطمث الحصول على ما لا يقل عن 1200 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا، من خلال تناول مصادره من الأطعمة، مثل منتجات الألبان أو تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب المختص.

الدهون الصحية

تناولي الدهون الصحية وتجنبي الأطعمة ذات الدهون المشبعة، مثل: الزبدة، والوجبات السريعة التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، واحرصي على تناول الدهون الصحية غير المشبعة والتي تتوافر في زيت الزيتون والأسماك.

وفقًا لأخصائي التغذية، يجب على النساء تناول الدهون الصحية لتقليل تكرار الهبات الساخنة.

الحبوب الكاملة

تُعتبر الحبوب الكاملة مصدرا غنيا بالألياف، كما أن الألياف قادرة على امتصاص المواد الضارة من الجهاز الهضمي، وعرقلة امتصاصها من جديد، وتخفيف العبء على الكبد، وتساعد الحبوب الكاملة علي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

التوت

يُعد التوت الأزرق والفراولة والتوت البري مصادر غنية بمضادات الأكسدة والأستروجين النباتي والفيتامينات الأساسية، ولا تنسي أن تدرجي التوت الصغير الملون إلى نظامك الغذائي.

تناول كميات كافية من المياه

مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين بجسم المرأة بعد انقطاع الطمث، تصبح الأعضاء التناسلية أكثر عرضة للجفاف، لذلك يجب على السيدات خلال هذه الفترة تناول كميات وفيرة من المياه، بشرط ألا تقل الكمية عن 8 أكواب يوميًا، للحفاظ على رطوبة البشرة والتقليل من الانتفاخ الذي يصاحب الاضطرابات الهرمونية.