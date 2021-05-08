آلية جديدة تقلل ندبات الحروق والصدمات في الجسم

توصل بحث أجراه باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية إلى طريقة جديدة تقلل من تشكيل الندبات على الجسم، جراء الإصابة بحوادث الحروق والصدمات.

وقال الباحث المشارك في الدراسة كياراش خسروثراني:“تم تقليل الندوب في دراسة على الحيوانات، من خلال استهداف الجين الذي يوجه الخلايا الجذعية في الجسم لتشكيل هذه الندوب“.

وأوضح خسروثراني، بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة كوينزلاند، أن استجابة الجسم الطبيعية للندبة تحدث من خلال تكوين الكثير من الأوعية الدموية لأخذ الأكسجين والمغذيات إلى الجرح لإصلاحه، حيث بمجرد أن ينغلق الجرح، تصبح العديد من هذه الأوعية الدموية خلايا ليفية تنتج الكولاجين، وتشكل المواد الصلبة الموجودة في النسيج الندبي.

ووجد الباحثون أن الخلايا الجذعية الوعائية تحدد إما الاحتفاظ بالأوعية الدموية، أو ظهور مادة الندبة بدلًا من ذلك.

ثم حدد فريق بحثي من طب الجلد التجريبي الآلية الجزيئية لإيقاف هذه العملية من خلال استهداف جين يشارك بتكوين الندبة ومعروف باسم SOX9.

وبين خسروثراني، أن البحث بحاجة لمزيد من التجارب، قبل تطبيقه على المرضى، لافتًا إلى أنه ستكون له فوائد كبيرة لحالات العمليات الجراحية في الركبة أو الورك، وإزالة الأورام الميلانينية، والإصابة بحروق.