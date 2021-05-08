مصر تطبق إجراءات احترازية جديدة للوافدين ‎لمنع دخول سلالات كورونا المتحورة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، السبت، عن تطبيق إجراءات احترازية إضافية بالحجر الصحي عبر جميع منافذ الدخول، بالتزامن مع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا؛ لمنعها من التسلل إلى البلاد، مؤكدة، تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد البرية، البحرية، والجوية.

وقالت الوزيرة في بيان صدر عنها، إن ”الإجراءات الجديدة تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم“.

وأوضحت أن ”فحص الحمض النووي السريع هو إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر، سواء للمصريين أو غير المصريين، وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد بالخلو من فيروس كورونا“.

ونوهت إلى أن ”الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس“.

وشددت الوزيرة ”على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، واستمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر، من جميع دول العالم“، مبينة أنه ”تم وضع 5 ملايين و411 ألفا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي، منذ بداية الجائحة“.