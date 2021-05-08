علامات تنذر بإصابتك بمرض مناعي

من الذئبة إلى التهاب المفاصل، عادة ما يتم تشخيص أمراض المناعة الذاتية بعد ظهور أعراض محددة وإجراء فحوصات معينة، ولكن كثيرا ما يكون هناك علامات مبكرة تشير للأمراض المناعية قد يفوتها الأطباء.

ولتجنب تفاقم الحالة والاستمرار فترة دون علاج، ترصد بعض التقارير المتخصصة علامات تنذر بالإصابة بالأمراض المناعية، ينبغي الانتباه لها من أجل أخذ العلاج في الوقت المناسب.

الإعياء

الإعياء أو التعب الشديد من أبرز علامات الأمراض المناعية، فحتى إذا كان المصاب ينام جيدا، يظل الإعياء يرافقه معظم الوقت ويؤثر على قدرته على العمل والنشاط المعتاد في المنزل وغيره.

تشوش الدماغ

غالبا ما يعاني المصابون بأمراض المناعة الذاتية من صعوبة في التفكير بوضوح ومشاكل في الذاكرة والشعور بتشوش الدماغ معظم الوقت.

الآلام

دون الارتباط بأي نشاط بدني، قد تشير الآلام والأوجاع التي تظهر وتختفي، خاصة في المفاصل، إلى أحد الأمراض المناعية، مثل التهاب المفاصل والروماتويد.

الحمى

وفقا للخبراء، غالبا ما تكون الحمى المطولة دون ظهور أعراض أخرى تشير لعدوى، علامة على مرض مناعي، إذ تشير إلى فرط نشاط جهاز المناعة.

ضعف التئام الجروح

الإصابة بمرض مناعي تؤثر على استجابة الجسم المناعية للعدوى، وعند اضطراب الجهاز المناعي نتيجة المرض، ينشغل الجسم بتكوين أجسام مضادة للمناعة الذاتية بدلا من التركيز على مكافحة العدوى، ما يؤدي إلى ضعف أو تباطؤ التئام الجروح والالتهابات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعراض لا تؤكد الإصابة بمرض مناعة ذاتية، لذا عند ملاحظة تكرار أو استمرار الأعراض، يجب اللجوء أولا للطبيب وإجراء الفحوصات دون تأجيل، من أجل اتباع العلاج مبكرا ومنع تطور الحالة.