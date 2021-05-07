تفشي عدوى فطرية غريبة بين مرضى كورونا في الهند تضاعف خطر الوفاة

في ظل تأجج أزمة كورونا في الهند، تواجه البلد حاليًا تفشي عدوى فطرية غريبة بين المرضى تضاعف خطر الوفاة.

ولوحظ تفشي عدوى مميتة في مدينة دلهي يُطلق عليها ”الفطر الأسود“ بين مرضى كورونا تسبب تعفن أطراف المرضى، وتضاعف معدلات الوفيات.

ووفقًا لصحيفة“ذا صن“ البريطانية، قال أطباء المدينة إن معدل النجاة يبلغ 50 % فقط لدى الذين يصابون بالعدوى، أي أن هذه العدوى تقضي على نصف المرضى.

ويشير الأطباء إلى أن العدوى المعروفة أيضًا بـ ”عدوى الفطريات العفنية“، أدت إلى فقدان البصر في عدة حالات، واضطرار بعض المرضى لاستئصال أنوفهم وعظام فكهم، كما أن دلهي تشهد زيادة في حالات الإصابة بالعدوى بسبب زيادة حالات كورونا.

وقال الدكتور ”مانيش مونجال“، كبير جراحي الأنف، والأذن، والحنجرة، في مستشفى ”سير جانجا رام“:“نشهد زيادة في هذه العدوى الفطرية الخطيرة الناجمة عن Covid-19″، كما ذكر أنه خلال اليومين الماضيين، ظهرت 6 حالات من العدوى في مستشفى ”سير جانجا“ بجانب عدة حالات في مستشفيات أخرى.

وأوضح أطباء أن العدوى كثيرًا ما تؤثر على الدماغ، أو الجيوب الأنفية، أو العينين، ولكن ويمكن الإصابة بها في أي مكان من الجسم، كما أشار إلى أنها تهاجم الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو انخفاض مستويات السكر في الدم، وتعد أكثر انتشارًا بين مرضى كورونا الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويأتي تفشي العدوى المميتة في الوقت الذي تعاني فيه الهند من ”موجة تسونامي“ لسلالة متحورة من الفيروس، تساهم في حرق الجثث على مدار 24 ساعة يوميًا، في موجة تُصنف“الأسوأ في العالم“.

ومع معاناة البلد من أعداد لا تحصى من الوفيات، تتوقع بعض الإحصاءات ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الهند إلى مليون شخص بحلول شهر يوليو هذا العام.