وزير النفط الهندي يشكر الإمارات والسعودية وقطر على عروض الأكسجين الطبي

أشاد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان بالإمارات والسعودية وقطر لعرضها مد بلاده بأكسجين طبي مسال للمساعدة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

1.Had close consultations during the last week with my counterparts from Saudi Arabia,UAE & Qatar on ways to increase import of LMO into India. Deeply appreciate the initial gesture of goodwill with complimentary LMO supplies particularly from UAE, Kuwait, Bahrain & Saudi Arabia. pic.twitter.com/XJDkbzcaKB

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 7, 2021