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منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 15:50 GMT

منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة. وأصبح اللقاح، وهو أحد

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة.

وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.

يذكر أن دولة الإمارات بدأت إنتاج لقاح ”حياة ـ فاكس“ الذي يتم تصنيعه بواسطة ”سي إن بي جي 42″، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركة ”سينوفارم سي إن بي جي“ أحد أكبر شركات الأدوية في العالم، مع شركة ”جي 42“ الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

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وقامت كل من شركة ”جي 42 للرعاية الصحية“ و“سينوفارم سي إن بي جي“ خلال العام الماضي بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية، بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.

 

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