تونس تفرض حظرا شاملا لمدة أسبوع لمواجهة تفشي "كورونا"

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إقرار حجر صحي شامل، لمدة أسبوع، بداية من يوم الإثنين المقبل؛ وذلك في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحفي، إنّ اتخاذ الحكومة لهذا القرار لا يراد به تضييق الحريات أو استهداف قطاعات اقتصادية، بل للحفاظ على الأرواح البشرية وحماية المنظومة الصحية من الانهيار.

وكشفت المتحدثة الرسمية للحكومة حسناء بن سليمان، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم اتخاذها، كان من بينها إقرار حظر تجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التجمعات والاحتفالات، وتعليق الصلاة في دور العبادة، وغلق الأسواق اليومية والمساحات التجارية.