إدارة بايدن تضع شركات الأدوية في "موقف حرج" بعد دعم التنازل عن براءة اختراع لقاح كورونا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تؤيد التنازل عن براءات الاختراع على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن عارضت واشنطن في السابق اقتراحا من الهند وجنوب أفريقيا للتنازل عن قواعد التجارة العالمية بشأن الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

ويبدو هذا التحول ذا عواقب سياسية كبيرة، وفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، حيث قالت إنه ”لن يؤثر فقط على مسار جائحة الفيروس، ولكن أيضا على مستقبل التعاون الصحي العالمي“.

دور المؤسسات في حماية الصحة العالمية

قالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”الدول لديها سبب مباشر في مكافحة الأمراض المعدية على المستوى العالمي؛ لأنه من المنفعة العامة ويقلل احتمالية انتشار المرض إلى دول أخرى، وتتضمن تلك الاستجابة التعاونية العالمية مشاركة العينات البيولوجية، وبناء قاعدة معرفة جماعية حول إجراءات السياسة الفعالة، وتطوير الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة“.

وأضافت: ”لكن تطوير الأدوية واللقاحات يثير أسئلة معقدة بشأن الملكية الفكرية، حيث قالت الصحيفة إن المصنعين يقضون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من المال في تطوير عقاقير جديدة، إذ يتطلب الأمر ما يقرب من 2.6 مليار دولار لتطوير دواء واحد جديد“.

واعتبرت الصحيفة أن ”المصنعين ليسوا اللاعبين الوحيدين في تلك المسألة، إذ غالبا ما يتطلب تطوير اللقاح مشاركة العينات البيولوجية بين البلدان، وأيضا تطوير العديد من الأدوية بتمويل عام“.

وأشارت إلى أنه ”على سبيل المثال، استعانت العملية الأمريكية لتوفير لقاح كورونا بتعاون مشترك بين القطاعين الخاص والعام، بمبلغ 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للمساعدة في دعم صناعة لقاح فعال“.

وعلى الجانب الآخر، يريد المصنعون ضمان حقوق ملكية فكرية قوية لاسترداد تكاليفهم وتحقيق أرباح.

الجدل الدائر حول حقوق براءات الاختراع

قالت ”واشنطن بوست“ إن حقوق براءات الاختراع تعتبر من أشكال الملكية الفكرية، التي أصبحت موحدة بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، وذلك بفضل الاتفاقيات الدولية، وأهمها إعلان الدوحة بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) والصحة العامة في منظمة التجارة العالمية.

وبناء على إصرار الدول الغنية، تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المعايير لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع على الأدوية.

وتمنح اتفاقية ”تريبس“ الحكومات سلطة لإصدار ”تراخيص إجبارية“ لمستحضرات الأدوية، وتكليف شركات محلية بإنتاج نسخة عامة من دواء استجابة لحالة طوارئ صحية وطنية، أو اللجوء إلى شركات الأدوية في الخارج إذا تطلب الأمر.

وحدث ذلك في البرازيل عندما استخدمت الحكومة التراخيص الإجبارية للمساومة على تكلفة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) 90% أقل من سعر السوق.

وعقبت الصحيفة بالقول: ”هذا هو سبب ظهور الصراع الحالي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح الهند وجنوب أفريقيا بالتنازل عن بعض القواعد التجارية، سيعطي الأولوية لتبادل المعلومات وتمكين أعضاء منظمة التجارة العالمية من إنتاج اللقاحات وتصديرها مؤقتا، دون الحاجة إلى تراخيص إجبارية فردية، فضلا عن حماية الأعضاء من الإجراءات القانونية لمنظمة التجارة العالمية ضد التراخيص الإجبارية.

ولا تزال شركات الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجادل بشأن التنازل عن الملكية الفكرية، حيث يرى الرافضون أن أي إعفاء من شأنه أن يجعل شركات الأدوية أقل احتمالية للرغبة في تطوير لقاحات جديدة في المستقبل.

نتيجة معقدة سياسيا

وبما أن الولايات المتحدة أكثر احتمالا لدعم التنازل عن براءة اختراع لقاحات كورونا، فهذا من شأنه أن يضع شركات الأدوية في موقف حرج.

وبحسب الصحيفة، قد تحاول بعض الشركات منع إجراءات الدولة من خلال ترخيص منتجاتهم لشركات الأدوية الأخرى.

وعلى سبيل المثال، قامت شركة Gilead، الشركة المصنعة لعقار Remdesivir، وهو دواء صيدلاني يستخدم لعلاج فيروس كورونا، بتمديد التراخيص الطوعية للعديد من شركات الأدوية الأوروبية في عام 2020؛ لمنع الدول من إصدار تراخيص إجبارية.

والمشكلة الأكبر أنه حتى بدون التنازل، لم يعد الترخيص الإجباري مجرد أداة للبلدان النامية، التي لا تمتلك القدرة التصنيعية لإنتاج كميات من اللقاح.

وخلال أزمة فيروس كورونا، سنت البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، مثل كندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسرائيل، تشريعات لتسهيل التراخيص الإجبارية، بحيث قد لا تنتج هذه البلدان لقاحات لنفسها فحسب، بل للبلدان النامية أيضا، وذلك يحول التراخيص الإجبارية من أداة مساومة إلى وسيلة عملية لإنتاج المستحضرات الصيدلانية على نطاق واسع.

ووفقا للصحيفة، ذلك يفسر سر تفاقم مسألة سياسات تنازل منظمة التجارة العالمية والترخيص الإجباري للملكية الفكرية للقاح، والذي من المحتمل أن يكون له عواقب بعيدة المدى على العلاقة بين الدول -بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع- وشركات الأدوية.

واختتمت الصحيفة بالقول، إنه ”قبل كورونا، قدم المجتمع الدولي الأدوات القانونية والمؤسسية لتسهيل تبادل المعلومات الصحية، وكان يُنظر إلى هذه الأدوات في المقام الأول على أنها تساعد البلدان النامية. وعلى أساس ذلك، قد يشكل التنازل تغييرا تاريخيا في حوكمة الملكية الفكرية للتعاون الصحي الدولي“.