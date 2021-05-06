روسيا تقر استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بجرعة واحدة ضد كورونا

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، إن البلاد أقرت نسخة من جرعة واحدة من لقاح ”سبوتنيك لايت“ للاستخدام للوقاية من كوفيد-19.

وقد تساعد تلك الخطوة في توفر إمدادات اللقاح بشكل أكبر في دول يزيد فيها انتشار الفيروس.

وسمحت السلطات أيضا بتصدير اللقاح الجديد الذي طوره معهد جماليا في موسكو.

وقال صندوق الاستثمار الروسي إن فاعلية هذا اللقاح تصل إلى 79.4 بالمئة ويتكلف أقل من عشرة دولارات للجرعة.

ومن بين الاستخدامات المحتملة لهذا اللقاح إرساله إلى الدول التي تعاني من وطأة تفش حاد وتحتاج لاحتواء الأمر بسرعة.

وقال الصندوق في بيان إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح بمشاركة سبعة آلاف شخص جارية في روسيا والإمارات وغانا ودول أخرى ومن المتوقع ظهور نتائجها الأولية هذا الشهر.

وتقول السلطات الروسية إن نحو ثمانية ملايين روسي تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح ”سبوتنيك في“.

وقال علماء روس الشهر الماضي، إن ”سبوتنيك في“ أثبت فعالية بنسبة 97.6 في المئة ضد مرض كوفيد-19 في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص.