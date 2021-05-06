لهذه الأسباب تكون نتيجتك سلبية رغم إصابتك بفيروس كورونا

يعد إجراء اختبار ”RT-PCR“ من أفضل الطرق للحصول على نتيجة دقيقة للكشف عن الإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ولكن هناك العديد من الأفراد، الذين يعانون من أعراض خفيفة وشديدة أيضًا، تأتي نتيجة اختباراتهم سلبية بالرغم من إصابتهم بالفيروس.

وكشف الخبراء عن عدد من الأسباب التي تسبب الحصول على نتيجة سلبية، على الرغم من ظهور الأعراض، ومن ضمنها:

الحمل الفيروسي المنخفض

يعد الحمل الفيروسي تعبيرًا رقميًا عن كمية الفيروس في جسم معين، وفي حالة انخفاض الحمل الفيروسي في الجسم عند الإصابة بـ“كورونا“، قد تظهر نتيجة الاختبار سلبية.

جمع عينة غير صحيحة

في حال جمع العينة بشكل غير صحيح أو إذا لم يتم إدخال أداة المسحة بدقة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الحصول على نتيجة سلبية خاطئة.

اكتشاف السلالات الجديدة

كشف العديد من الخبراء أن اختبارات RT-PCR، التي تم تطويرها في البداية للكشف عن سلالة الفيروس الأصلية، تفشل بشكل كبير في اكتشاف سلالات فيروس COVID الجديدة، وهو ما يسبب في إطار نتائج سلبية للمرضى المصابين بالفعل.

الاختبار المبكر

بالإضافة لهذه الأسباب، قد يؤدي إجراء الاختبار مبكرًا، بمجرد مخالطة شخص مصاب إلى إظهار نتيجة سلبية.

وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية مع وجود أعراض للفيروس، يجب عزل المصاب ومراقبة الأعراض خاصة مستويات الأكسجين في الدم، مع ضرورة إعادة الاختبار من جديد.