بلومبيرغ: سلالات الجيل الثاني والثالث من كورونا تهدد بتفاقم الوضع في الهند

قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، إن جهود الهند المحدودة في تتبع السلالات الجديدة لفيروس ”كورونا“ المستجد، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”الأنباء الجيدة تتمثل في أن اللقاحات تعمل بفاعلية ضد السلالة الجديدة لفيروس ”كورونا“ المنتشرة في الهند، وفي العديد من الدول الأخرى“.

وتابعت: ”ولكن الأنباء السيئة هي أن تلك السلالة الجديدة لن تكون الوحيدة التي ستظهر من الوباء المتفشي على هذا النطاق الواسع؛ ما يبرز الحاجة إلى التحديد الدقيق لسلالات أخرى محتملة، ربما تنتشر سريعا في الوقت الحالي لدى سكان الهند البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة“.

وأوضحت: ”في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الإصابات اليومية الجديدة إلى 300 ألف شخص خلال 15 يوما الماضية؛ ما أدى إلى وصول العدد الإجمالي للمصابين في الهند إلى 21 مليون شخص على الأقل، فإن القدرات المحدودة للدولة في تتبع الطفرات الجديدة التي تنشأ من الوباء، أصبحت مصدر قلق متصاعد بالنسبة للعلماء“.

ونقلت عن ويليام هاسلتين، العميد السابق لكلية الطب في جامعة ”هارفارد“، والتي ترأس حاليا المركز الفكري ”Access Health International“، قولها: إن ”الأجيال الثانية وربما الثالثة من السلالة المعروفة باسم B.1.617 يمكن أن تكون بالفعل منتشرة في الهند حاليا، وربما تكون أكثر خطورة“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجّلت فيه الهند رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة الجديدة، التي بلغت 412 ألفا 262 حالة، بالإضافة إلى 3980 وفاة اليوم الخميس.

وتابعت ”بلومبيرغ“: ”تتفوق الطفرات الجديدة على تقدم التطعيم في أجزاء كثيرة من العالم؛ ما يؤدي إلى تفش أكبر للفيروس الذي ينتشر بشكل أسرع. في حين أن بعض الدول الغنية التي حصلت على لقاحات فعالة في وقت مبكر قد شهدت انحسار الوباء، فإن الفيروس لا يزال ينتشر كالنار في الهشيم في الاقتصاديات النامية؛ ما يطيل أمد الوباء“.

واستطردت قائلة: ”السلالة الهندية يُطلق عليها التحول المزدوج، نظرا لوجود متغيّرَين في جين الفيروس، وهما E484Q وL452R إذ يؤثر كلاهما على نوع معين من البروتين، ويمثل مفتاح دخول الفيروس إلى الخلايا.

ويرى بعض الباحثين أن سلالة B.1.617 لديها القدرة على الانتشار مثل سلالة B.1.1.7، إلا أنها تنتشر بشكل أكبر بنسبة 70% مقارنة بالنسخ السابقة من الفيروس“.

من جانبها، قالت ماريا فان كيروف، خبيرة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية: إن ”المنظمة تراقب السلالات الجديدة عبر مجموعة عمل عالمية من المعامل، إلا أن المعلومات التي تأتي حول تلك السلالات الجديدة سريعة وشرسة للغاية“.

ورغم أن النظام الصحي الهندي يقترب من نقطة الانهيار، فإن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يرفض دعوات الإغلاق، بينما لا تزال المعامل في البلاد غير مجهزة لمواكبة عمليات المراقبة اللازمة، في ضوء أن التسلسل الجيني الذي يمكنه تحديد السلالات الجديدة يحقق تقدمها ضئيلا بشكل نسبي في الهند.