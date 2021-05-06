الهند تشهد زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

سجلت الهند اليوم الخميس أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وهو مستوى قياسي.

وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل 412262 حالة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 وفقا لبيانات وزارة الصحة.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن أفراد عائلات الموظفين الأمريكيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.

واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس كورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين من السفر إلى الهند وقالت إنه يجب منح الأولوية في الرحلات التجارية المتاحة لمن يرغبون في مغادرة الهند.