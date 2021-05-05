سجادة ذكية لمدخل المنزل تقتل الجراثيم تلقائيا من أسفل الأحذية (صور وفيديو)

اخترعت شركة Nebula Mat الأمريكية لصناعة تقنيات مبتكرة، سجادة ذكية لمدخل باب المنزل، تطلق تلقائيًا معقمًا طبيًا مع رذاذ ضبابي، لتقليل الجراثيم أسفل الأحذية، وحماية المنازل من الملوثات، في ظل وضع الوقاية الصحية ضمن الأولويات الشخصية في خضم جائحة كورونا العالمية.

وذكر موقع PR Newswire الإخباري، اليوم الأربعاء، أن أبحاثا سابقة كشفت عن أن حذاء واحدا يمكن أن يحمل ما يصل إلى 440.000 جزئي من البكتيريا المسببة للأمراض.

وتتكون السجادة من مركب بوليمر متين، تم تصميمه ليدوم طويلاً مع الاستخدام اليومي، وقسم للتجفيف بقطعة قماش من الألياف الدقيقة القابلة للغسل والصديقة للبيئة.

واستخدمت الشركة الأمريكية في السجادة، مع البخاخ الضبابي، معقما طبيا قابلا للاستبدال ومسجلا في وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، حيث إنه بديل آمن لمواد التنظيف الكيميائية الضارة مثل مواد التبييض، وآمن لتعقيم الجراثيم أسفل أي نوع من الأحذية مع الكعب أو الصنادل والأحذية المفتوحة من الأمام، بينما مناشف الألياف الدقيقة في قسم التجفيف تمتص المحلول الزائد.

وأطلقت Nebula Mat الشهر الجاري حملة عبر منصة كيك ستارتر، للتعريف بالمنتج، حيث من المقرر بدء إنتاجه التجاري في سبتمبر المقبل.

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