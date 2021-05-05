فزع باجتماعات مجموعة السبع بعد تأكيد إصابة عضوين بالوفد الهندي‎ بكورونا

قالت الحكومة البريطانية الأربعاء، إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.

وقال مسؤول بريطاني: ”اثنان من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله أنفسهم الآن“، مضيفًا: ”أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود“.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار، إنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد. ولم تظهر الفحوص إصابته، وكتب جايشانكار على تويتر: ”علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه في إصابتها بكوفيد، وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بعد وستكون هذه هي الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك“.