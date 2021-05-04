ألمانيا تسهل التنقل أمام من تلقوا اللقاح‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لن يضطر الأشخاص الذين حصلوا على لقاح ”كوفيد 19“ بالكامل إلى الالتزام بحظر التجول وقيود التواصل في ألمانيا، بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبرخت، إن ”القانون الذي سينطبق أيضا على الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 ينتظر إقراره في البرلمان، لكن يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع“.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك ”سبب وجيه“ لفرض أي قيود على الحياة العامة. و“حالما يزول هذا السبب … يجب ألا تعود هذه القيود سارية“.

وبموجب التدابير الوطنية التي اعتمدت، في نيسان/أبريل، على المناطق الألمانية التي يبلغ معدل الإصابة فيها أكثر من 100 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص، خلال الأيام السبعة الماضية، فُرض حظر تجول ليلي على أن يُسمح بأن يلتقي الأشخاص فقط مع شخص واحد من منزل آخر خلال النهار.

لكن لامبرخت أوضحت أن ”الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد ومن ثم لديهم مناعة طبيعية، يجب إعفاؤهم في المستقبل من هذه القواعد“.

ويعفي مشروع القانون أيضا من حصلوا على التطعيم والمتعافين من الخضوع لقواعد الحجر الصحي المفروض على العائدين من الخارج، حتى من المناطق التي تعتبر عالية الخطورة.

ويُسمح حاليا للمناطق الألمانية التي تقل معدلات الإصابة فيها عن 100 بفتح المتاجر والمطاعم ودور السينما والمرافق الأخرى، ولكن فقط أمام الأشخاص الذين يمكنهم إبراز اختبار سلبي.

ولكن، بموجب اللوائح الجديدة، سيتم أيضا إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم ومن تعافوا من كوفيد، من هذا الشرط.

وأعلنت بعض المقاطعات الألمانية، بما في ذلك برلين وبافاريا، أنها تعتزم إلغاء شرط إبراز اختبار سلبي لمن تم تطعيمهم عندما يذهبون للتسوق أو يزورون مصفف الشعر.

كما وافقت الحكومة البافارية، الثلاثاء، على السماح بفتح الفنادق ومنازل الإجازات ومواقع التخييم في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة والمتدنية، اعتبارا من 21 أيار/مايو.