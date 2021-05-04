لتحسين وظائف المخ ومحاربة الاكتئاب.. 5 أطعمة غنية بـ"الأوميغا 3" ينصح بتناولها في الصيف

ينصح المختصون بدمج الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة أنها دهون متعددة غير مشبعة تلعب دورا مهما جدا في الأداء الطبيعي للجسم.

وبالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على صحة القلب والعين، فمن المعروف أيضا أنها تلعب دورا مهما في تحسين وظائف المخ. وهذه الأحماض الموجودة بكثرة في الأسماك الدهنية والأطعمة النباتية الغنية بالدهون تساعد في محاربة الاكتئاب والقلق أيضا.

وينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 في فصل الصيف لحماية البشرة من أشعة الشمس.

وفي ما يلي 5 أطعمة غنية بالأوميغا 3 يجب تناولها:

بذور الشيا

يمكن تسمية بذور الشيا بالمكون السحري نظرا لأنها غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تتراوح من الفيتامينات إلى الألياف الغذائية.

هذه البذور الرائعة هي مصدر جيد جدا ليس فقط لأحماض أوميغا 3 الدهنية ولكن أيضا للمعادن.

ويمكن إضافة بذور الشيا إلى أي مشروب صيفي للحصول على جرعة كافية من الكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم.

بذور الكتان

تعد بذور الكتان من الأطعمة الخارقة التي تساعد على فقدان الوزن، بالإضافة إلى تحسين الكوليسترول وخفض ضغط الدم.

تعمل هذه البذور أيضا على منع جسمك من فقدان أحماض أوميغا 3 الدهنية.

السلمون

السلمون هو أحد أشهر مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى كونه مصدرا جيدا للدهون الصحية، فمن المعروف أيضا أنه يقلل الالتهابات وكذلك ضغط الدم. والسلمون ليس فقط غنيا بأحماض أوميغا 3، فهو أيضا مصدر كبير لفيتامين د والبروتينات والفوسفور.

الفاصولياء

الفاصوليا الحمراء مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA).

تساعد إضافة الفاصوليا إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على بشرتك صحية ونظيفة.

الجوز

يعتبر الجوز واحداً من أفضل المكسرات، فهو ليس غنيا فقط بالأوميغا 3، ولكن أيضا بمضادات الأكسدة والبروتين والحديد.

ويمكنك إضافة الجوز إلى المشروبات الصيفية والحلويات وكذلك السلطات.