أمل جديد لمرضى السرطان.. ابتكار إبر مجهرية لتوصيل الخلايا الجذعية إلى طبقات الجلد العميقة

طور فريق من الباحثين بجامعة هونغ كونغ الصينية العامة، إبرا مجهرية تعمل بالتبريد، يمكن من خلالها توصيل الخلايا الجذعية لطبقات الأدمة وهي الطبقات العميقة تحت الجلد.

ويؤكد العلماء أن هذه الإبر الدقيقة الجديدة تفتح آفاقا مستقبلية أمام التوصل لعلاجات لعدة أمراض مثل: أنواع السرطانات المختلفة.

وأجرى الباحثون بقيادة تشو تشينجي، وهو بروفيسور مساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية بالجامعة، تجاربهم على الفئران في الوقت الحالي، وأتت النتائج باستجابة مناعية كبيرة لدى الفئران المصابة بالأورام السرطانية، بحسب مجلة Nature Biomedical Engineering.

وتشبه هذه الإبر قطعة الجلد ولا يتجاوز طولها المليمتر الواحد وتعمل بتقنية التبريد ومن خلالها يتم تخزين الخلايا الحية للثدييات لتوصيلها عن الطريق التوغل لطبقات الجلد الأدمة أي الموجودة على مسافات عميقة.

وذكر البروفيسور تشو أن العلاج بالخلايا الجذعية هو خطة علاجية واعدة من أجل القضاء على الأورام السرطانية.

لكنه أضاف أن هذه الآلية ”يشوبها العديد من العوائق التي لم يتم حلها في الوقت الحالي“.

وأوضح أنه ”يتم توصيل هذه الخلايا بطرق مؤلمة ومعقدة وذات كفاءة منخفضة مثل: الحقن والزرع“، مبينا أن الإبر الجديدة يتم تطبيقها مباشرة على الجلد دون الضغط عليها وهي تذوب وتتغلغل في طبقات الجلد وتُطلق فيه الخلايا الجذعية الموجودة على سطحها ويُمكن تخزين هذه الإبر في الثلاجة لمدة تصل لعدة أشهر.

وأفاد فريق الباحثين بأن الابتكار الجديد لا يقتصر فقط على توصيل الخلايا الجذعية، لكن يمكن من خلالها توصيل عدة مواد أخرى مثل: البروتينات، والحمض النووي، واللقاحات.