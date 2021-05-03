سلالة كورونا الهندية تصل المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية رسميا، أنها رصدت حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس “كورونا” المستجد بمدينة الدار البيضاء.

وقالت في بيان أصدرته مساء الاثنين إنه “تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي”.

وأضاف البيان أن ”الحالة الأولى سجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب“.

وأشار إلى أنه ”“تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”.

وأشارت الوزارة أن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار، لذا دعت المغاربة إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية.

وتشير اخر الارقام إلى أن المغرب ما زال مسيطرا على الوباء ، حيث سجل يوم الاثنين 56 أصابة جديدة و 4 وفيات.

وتتجه الحكومة الى تخفيف القيود الصحية بعد شهر رمضان، عن طريق السماح للمقاهي والمطاعم بالاستمرار في العمل لغاية الساعة 11 ليلا ، ما لم تشهد الحالة الوبائية تطورا بسبب ظهور السلالة المتحورة الهندية.