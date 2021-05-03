ابتكار تقنية جديدة لعلاج تمزق الأوعية الدموية في دقائق

توصل باحثون من قسم الهندسة الحيوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي ”MIT“، وقسم العلوم وهندسة المواد في جامعة نانيانغ التكنولوجية ”NTU“ في سنغافورة، إلى طريقة جديدة تعالج تمزق الأوعية الدموية في دقائق بتقنية ”التوغل الجراحي الطفيف“، بدون الحاجة إلى عمليتي الجراحة المفتوحة وثقب المفتاح، التي يستخدم فيهما الغرز لعلاج إصابات الأوعية الدموية.

وذكر موقع ”7thSpace “ الإخباري، اليوم الإثنين، أن الطريقة الجديدة تستخدم جهاز قسطرة طفيف التوغل الجراحي، ولاصقا يسمى ”Voltaglue“، هو نوع جديد يختلف عن المواد اللاصقة الأخرى في السوق، حيث يعمل في البيئات الرطبة ويتصلب عند تطبيق جهد كهربائي عليه.

وبعد إدخال نظام القسطرة في وعاء دموي مناسب، يمكن توجيه لاصق ”Voltaglue“، من خلال الجسم إلى موقع التمزق في الأوعية الدموية، ثم يتم تفعيله باستخدام أقطاب كهربائية قابلة للسحب لإغلاق عيوب الأوعية الدموية بالغراء في بضع دقائق.

وأوضح الفريق البحثي أن نظام القسطرة هو أول تطبيق لإثبات صحة فكرة استخدام غراء ”Voltaglue“ في بيئة طبية، منذ اختراعه في عام 2015، بواسطة باحثين في جامعة نانيانغ التكنولوجية.

وقال تيري ستيل، الباحث المشارك: إن ”النظام الذي طورناه هو الحل المحتمل للاحتياجات الطبية غير المتوفرة حاليًا لتقنية التوغل الجراحي الطفيف لإصلاح التمدد والثقوب في الأوعية الدموية، دون الحاجة إلى عمل شقوق جراحية لإصلاح شيء بالداخل، ويمكننا إرسال جهاز القسطرة للقيام بهذه المهمة“.

ويتكون نظام القسطرة الجديد لإصلاح عيوب الأوعية الدموية من مكونين، هما، رقعة لاصقة تسمى ”EPATCH“، وتحتوي على غراء ”Voltaglue“، حيث يتم تطبيقها مع نظام القسطرة، ونظام قسطرة معدل بأسلاك قابلة للسحب، والتي تحمل تيارًا كهربائيًا يسمى ”CATRE“.

وأظهر الفريق البحثي في التجارب المعملية على قلب خنزير، أن لاصق ”Voltaglue“ يمكن أن يدار بأمان وفعالية في حالات متنوعة، بما في ذلك تحمل الضغط النابض العالي للدم في الشرايين، مثل الشريان الأورطي ”أكبر شريان في جسم الإنسان“.

واستخدم الباحثون الجهاز لإغلاق عيب بحجم 3 مم في الشريان الأورطي للخنزير المستأصل والمتصل مع قلب وهمي، مع استمرار تدفق الدم بمعدل 10 مل في الدقيقة.

ويتم إدخال جهاز القسطرة المرن وتوجيهه من خلال الأوعية الدموية، وبمجرد الوصول إلى موقع الاستراحة، يتم توسيع البالون بحيث تتم تغطية الإصابة بواسطة رقعة ”Voltaglue“.

وتُرسل شحنة كهربائية صغيرة من خلال السلكين لتفعيل اللاصق الجراحي، حيث يمكن تعديل صلابة الغراء عن طريق تغيير كمية الجهد الكهربائي المطبق عليها، ويسمح ذلك للتصحيح الجراحي بالتكيف مع أنواع مختلفة من أسطح الأنسجة في الأوعية الدموية.

ويبدأ اللاصق في الضبط بعد 20 ثانية، ويتصلب بالكامل ما بين 3 إلى 5 دقائق، وعند التصلب يصبح اللاصق فعالاً، حيث يلصق عيوب الأوعية الدموية معاً.

وترك الفريق البحثي اللاصق على قلب الخنزير لمدة 15 دقيقة تقريباً، وعندما تم فحص الشريان الأورطي بعد التجربة، تم العثور على اللاصق وهو لا يزال يسد الفجوة بنجاح.

من جانبها، قالت ”مانيشا سينغ“ الباحثة المشاركة في البحث: ”كل من غراء Voltaglue، والرقعة اللاصقة مصنوعان من مادة قابلة للامتصاص، حيث يتحللان بالكامل بعد أسابيع قليلة“.

وأوضحت أن ”النظام واعد لمجموعة متنوعة من التطبيقات الطبية، حيث يمكن استخدامه حسب ملاءمة تصحيح الأوعية الدموية مثل الشريان الأورطي والأمعاء والمريء، وذلك وفقًا لاحتياجات المريض“.

وتوقع الباحثون بالاعتماد على النتائج التي توصلوا إليها، أن نظام القسطرة الجديد قد يستخدم في يوم من الأيام لتوصيل اللاصقات لإصلاح العيوب الخلقية، مثل الثقوب في جدار القلب.