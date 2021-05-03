الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا من السفر للخارج

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الإثنين، أنه سوف يتم منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج، اعتبارا من 22 مايو.

وقالت الوزارة في بيان: ”عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح، اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021، مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين“.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين pic.twitter.com/vkUsCt7QpX — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) May 3, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تمدید إعطاء الجرعة الثانیة من لقاح فایزر بیونتیك المضاد لفیروس كورونا المستجد، لتكون بعد 6 أسابیع من الجرعة الأولى، على أن تبقى 3 أسابیع بین الجرعتین لمن تفوق أعمارھم الـ 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي، إن ذلك یأتي في ظل التنافس العالمي للحصول على كمیات وافرة من اللقاحات، مشیرة إلى أن ھذا التحدیث یسري على كل من سیتلقى الجرعة الأولى من لقاح فایزر بیونتیك، ابتداء من الیوم الإثنين.

وأشارت إلى أنه تقرر أیضا إعطاء الجرعة الثانیة من لقاح أكسفورد، في فترة زمنیة من 3 إلى 4 شھور بعد الجرعة الأولى؛ وذلك نظرا لتأخر الجھات المصنعة في تصدیر اللقاح.

ولفتت إلى أن تمدید الفترة بین الجرعتین بالنسبة للقاحي فایزر بیونتیك وأكسفورد، یقع ضمن المدة المرخص بھا من الجھات المصنعة لضمان فاعلیة التطعیم، وذلك ضمن البروتوكولات المعتمدة والمعمول بھا في عدة دول حول العالم، مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانیا.