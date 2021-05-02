قرارات جديدة في سلطنة عمان لمكافحة فيروس كورونا

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو في كافة محافظات السلطنة.

وقررت أيضا منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو حتى صباح يوم السبت 15 مايو، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وحظرت اللجنة جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو إلى نهاية يوم السبت 15 مايو، وتُستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

كما تم تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو إلى يوم الثلاثاء 11 مايو.

وحثت اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.

وقررت اللجنة عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وقالت اللجنة إن هذه القرارات جاءت بعد دراسة الوضع الوبائي في السلطنة في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة إضافة إلى أعداد الوفيات، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض.