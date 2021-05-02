نصائح فعالة لعلاج جفاف العيون.. تعرف عليها

تحدث مشكلة جفاف العين عندما لا تتمكن الغدد الدمعية من إنتاج ما يكفي من الدموع لترطيب عينيك، ويمكن أن تكون هذه الحالة مزعجة ومؤلمة، وتشعر بالحكة والألم في كلتا عينيك، وقد يؤدي الجفاف لعدم وضوح الرؤية.

جفاف العيون مرض شائع في العين، ويمكن أن تكون العوامل الكامنة وراء هذه الحالة طبية وبيئية، وذلك لأن العيون لا تنتج ما يكفي من الدموع أو إذا كنت تنتج دموعا ذات جودة رديئة، وفي بعض الحالات، يكون سبب جفاف العينين نقصا في إنتاج الدموع فيهما.

يمكنك علاج جفاف العين من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل تجنب التدخين والبقاء في المنزل. يجب عليك أيضا محاولة الاهتمام بجودة العدسات اللاصقة والعناية بها.

كيف يمكن منع جفاف العين؟

هناك بعض الخطوات الوقائية التي يمكنك اتخاذها لتجنب حالة جفاف العين، إذ يعد تغيير عادات نمط حياتك الصغيرة أحد أفضل الطرق للوقاية من جفاف العين وعلاجه، ويجب أن تشرب الكثير من الماء وتحافظ على ترطيب جسمك. وفي ما يلي بعض النصائح لمنع جفاف العين:

تجنب استخدام السخان والمراوح.

تقليل تعرض العين للهواء والرياح.

أخد فترات راحة أثناء العمل.

تجنب تدخين السجائر.

تناول المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

استخدام القطرات المرطبة للعين بديلة الدموع.

الكمادات الدافئة وغسل الجفون.

تقليل وقت ارتداء العدسات اللاصقة.

ارتداء نظارة شمسية عند الخروج.