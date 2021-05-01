الأردن.. 3 إصابات بـ"المتحور الهندي" من فيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، يوم السبت، تسجيل 3 حالات إصابة بـ“المتحور الهندي“ من فيروس كورونا.

وقال الهواري، عبر قناة ”المملكة“ شبه الرسمية، إن حالتين سجلتا في العاصمة عمان وواحدة في محافظة الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن الحالات المتحورة ليست بالضرورة قادمة من الخارج، وإنما نتيجة التكاثر النوعي.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن المملكة تعرفت على 13 نوعا من متحورات الفيروس في الأردن، منوها إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تكرار سيناريو المتحور الهندي، من خلال اتخاذ إجراءات تجنب الدول حدوث مثلها.

يذكر أن الأردن شهد موجتين قويتين لانتشار فيروس كورونا، سجل خلالهما أكثر من 700 ألف إصابة.

وبدأ الأردن مؤخرا بإجراءات تخفيفية، من بينها إلغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة، والسماح بإقامة صلاة التراويح، وسط توقعات بأن يتم إصدار قرارات تخفيفية أخرى بعد شهر رمضان.