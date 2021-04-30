أردوغان: إذا لزم الأمر سأتحدث مع بوتين للحصول على اللقاحات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن بلاده لديها في الوقت الحالي ما يكفي من جرعات اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 ولا تواجه أي مشكلات تتعلق بحصولها عليه، مضيفا أنه سيناقش مسألة توريد المزيد من الإمدادات مع الزعيمين الصيني والروسي.

وبعد يومين من تحذير وزير الصحة التركي من أن اللقاحات ستكون أكثر شحا خلال الشهرين المقبلين، قال أردوغان إن تركيا تتوقع الحصول على كمية ”كبيرة“ من اللقاحات من موسكو وبكين.

وقال أردوغان: ”لا أقبل أن تواجهنا مشكلات في عملية شراء اللقاح.. وفي ضوء المحادثات التي نجريها حاليا مع روسيا، فإن لقاح (سبوتنيك في) في طريقه إلينا الآن“، مضيفا أنه إذا لزم الأمر سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على اللقاح.

وأضاف أردوغان أنه سيناقش مسألة الإمدادات في النصف الأول من مايو/ أيار مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأن المزيد من الجرعات ستصل من بيونتيك وفايزر.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أعلن يوم الأربعاء، توقيع اتفاق للحصول على 50 مليون جرعة من لقاح ”سبوتنيك في“ من المقرر أن يبدأ وصولها في مايو/ أيار وهو ما من شأنه سد الفجوة في الإمدادات في الأجل القصير.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن شركة تركية ستبدأ أيضا إنتاج اللقاح في مصانعها.

يذكر أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قال أردوغان، إن اللقاح التركي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة، وإن تركيا تهدف لجعله متاحًا للاستخدام، في أبريل/ نيسان (الحالي)، على أبعد تقدير.

وتابع في كلمة ألقاها آنذاك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم: ”نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء“.