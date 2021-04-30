فرنسا تعلن اكتشاف أول حالات إصابة بسلالة كورونا الهندية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اكتشافها أول حالات إصابة بسلالة ”بي.617.1“ من فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في الهند.

وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إنه تم تأكيد الإصابة الأولى لامرأة سافرت إلى الهند وتعيش في جنوب غرب فرنسا يوم الخميس.

وقالت الوزارة إن شخصين آخرين سافرا إلى الهند أصيبا بالسلالة الهندية في جنوب شرق فرنسا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة ”الهندية“، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، أن السلالة الهندية، رُصِدت في 17 دولة على الأقل حول العالم.