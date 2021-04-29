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5 علامات تؤكد تأثير عدوى "كورونا" على باقي أعضاء الجسم
تاريخ النشر: 29 أبريل 2021 12:56 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2021 14:15 GMT

5 علامات تؤكد تأثير عدوى "كورونا" على باقي أعضاء الجسم

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وإلى جانب الطفرات الجديدة والأعراض المرتبطة بها، تشير العديد من الأدلة إلى أن فيروس كورونا يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ وإلى جانب الطفرات الجديدة والأعراض المرتبطة بها، تشير العديد من الأدلة إلى أن فيروس كورونا يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم إلى جانب الرئة.

وفيما يلي مجموعة من العلامات والأضرار التي يسببها الفيروس على باقي أعضاء الجسم:

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ضعف جهاز المناعة

يعتقد الأطباء أن فيروس ”كورونا“ يسبب التهابات شديدة في أجزاء مختلفة من الجسم، مما يضعف جهاز المناعة، وإذا كان الشخص يعاني من أمراض مسبقة مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة، فقد يكون الضرر أكبر.

ومن المهم مراقبة جميع الأعراض وتتبع جميع التغييرات التي تحدث في الجسم.

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التأثير على القلب

بالرغم من أن المعاناة من أمراض القلب تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الإصابة بالفيروس يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب كبير في عضلات القلب.

وكان قد تم اكتشاف تأثير الفيروس على القلب عن طريق ارتفاع مستويات إنزيم تروبونين في الدم.

وغالبًا ما تظهر أعراض مثل: زيادة معدل ضربات القلب عن الطبيعي والخفقان وآلام الصدر والتعب المزمن لدى الأشخاص المصابين.

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الأضرار العصبية

كان قد أفاد بعض مرضى فيروس ”كورونا“ عن أعراض مثل التشوش الذهني والصداع والهلوسة والدوخة وعدم وضوح الرؤية.

وكشفت دراسة سابقة، أن ثلث المرضى من 214 شخصا في ووهان كانوا يعانون من أعراض عصبية.

وأوضحت بعض الدراسات أيضًا أن مرض الزهايمر ومرض باركنسون قد عانوا من الآثار طويلة المدى للفيروس.

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تلف حاد في الكلى

ومن بين المضاعفات المتزايدة الأخرى، كان ضعف وظائف الكلى إحدى المشاكل المتزايدة لدى المتعافين من فيروس ”كورونا“.

ويؤثر فيروس SARS-CoV-2 على الخلايا، حيث يلتصق الغلاف الفيروسي بإنزيم محول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، والذي يوجد في أماكن متعددة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب والكلى والأمعاء والرئتين.

وبمجرد دخول الفيروس إلى خلايا الكلى، يسبب التهابات شديدة ويضر الأنسجة السليمة في الكلى، مما يؤدي إلى قلة البول وحدوث خلل وظيفي كبير في الكلى.

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حدوث جلطات دموية

يسبب فيروس ”كورونا“ التهابات شديدة في الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجلطات دموية.

وبالرغم من أن السبب في حدوث جلطات دموية نتيجة للفيروس لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه بمجرد أن يلتصق بمستقبلات ACE2 ، يدفع الأوعية الدموية لإنتاج البروتينات التي تؤدي إلى تخثر الدم.

وتم الإبلاغ عن علامات تجلط الدم في الساقين وأجزاء أخرى من الجسم بالإضافة إلى الرئتين.

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