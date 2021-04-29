أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا.. وكيفية علاجه

يمكن أن يؤثر فيروس كورونا المستجد على جسمك بعدة طرق، من مهاجمة جهازك المناعي إلى التسبب في السعال، ومن الضعف وحتى أعراض متلازمة ما بعد كورونا، كما يمكن أن يسبب الفيروس ألما كبيرا لكثير من الناس.

ووفقا لبعض التقارير، قد يصاب العديد من المرضى بما يسمى ”متلازمة ما بعد كوفيد -19″، التي قد تسبب أعراضا مستمرة حتى بعد التعافي من الفيروس، منها تساقط الشعر.

أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

لا يوجد دليل علمي حتى الآن على أن فيروس كورونا هو السبب الدقيق وراء تساقط الشعر، ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن هناك عوامل ضغط جسدية وعاطفية مرتبطة بفيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى حالة تساقط الشعر.

وعندما يكون الجسم في حالة صدمة أو مرض، فإنه يميل إلى الدخول في وضع الإغلاق ويهدف فقط إلى أداء الوظائف المهمة، ولا يمثل نمو الشعر أولوية مقارنة بالوظائف الأخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

طرق التغلب على تساقط الشعر بسبب كورونا

تقليل التوتر

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الضغوطات النفسية يمكن أن تعرقل نمو شعرك، فالإجهاد هو عدو لنمو شعرك ويمكن أن يكون له تأثير مع الضغوطات مثل اضطراب النوم أو قلة النوم والضغط النفسي والضغط البيئي.

ويمكنك تجربة تقنيات مختلفة للتحكم في التوتر مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم جيد. واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يلعب أيضا دورا رئيسيا في تقليل مستويات التوتر لديك.

اتباع نظام غذائي صحي وتناول مكملات غذائية

اتباع نظام غذائي صحي ومغذ لعلاج تساقط الشعر بعد التعافي من مرض كوفيد -19، وذلك عن طريق تناول الكثير من الخضار والفواكه الموسمية الملونة مثل السبانخ والخس والبرتقال والفلفل في نظامك الغذائي اليومي.

كما يمكن أن تساعد مكملات الحديد وفيتامين (د) أيضا في استعادة صحة الشعر، ولكن لا تتناولها دون استشارة طبيبك.

ممارسة الرياضة

لا تفيد التمارين اليومية في زيادة نشاط الجسم فحسب، بل يمكن أن تساهم أيضا في علاج تساقط الشعر، كما تساعد ممارسة الرياضة على تقليل التوتر وبقاء جسمك في حالة حركة.

ويمكنك ممارسة اليوغا والتأمل وتمارين القلب كل صباح للحفاظ على صحتك ومنع تساقط الشعر أيضا.

تجنب استخدام منتجات تصفيف الشعر

تحتوي جميع منتجات تصفيف الشعر على مواد كيميائية معينة يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لها إلى مزيد من تساقط الشعر ويمكن أن تتلف الشعر أيضا.