أنقرة تشتري 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.. أين أصبح اللقاح التركي؟!

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن بلاده وقعت اتفاقًا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي للوقاية من فيروس كورونا سيتم تسليمها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف ”قوجة“ أن الشحنات الأولى من اللقاح، الذي بلغ مرحلة الاختبار النهائية للسماح بالاستخدام الطارئ في تركيا، ستصل في مايو/ أيار.

أين أصبح اللقاح التركي؟!

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اللقاح التركي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة.

وأضاف أردوغان: ”نهدف لجعله متاحًا للاستخدام، في أبريل/ نيسان المقبل، على أبعد تقدير“.

وتابع في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم: ”نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء“.

أردوغان تلقى لقاح ”سينوفاك“ الصيني

تلقّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاح ”سينوفاك“ الصيني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

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وفي نفس الشهر أعلنت تركيا أنها اتفقت على شراء 50 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية المضاد لفيروس كورونا.