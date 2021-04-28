الأردن يوقف حظر الجمعة الشامل ويسمح بأداء "التراويح" سيرا على الأقدام

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من 30 نيسان/أبريل الجاري، لتكون الإجراءات فيه كأيّ يوم آخر من أيّام الأسبوع.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، خلال مؤتمر صحفي، السماح للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح، ولمدّة يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.

وتضمن المؤتمر الذي شارك فيه وزير الصحة فراس الهواري، الإعلان عن خطة الحكومة للتخفيف المتدرج من الإجراءات التقييدية الاحترازية وفتح القطاعات، واستعراض تطورات الحالة الوبائية محليا وعالميا.

وقال دودين: “ لدينا خطّة لإعادة الفتح التدريجي للقطاعات، ولكن هذه الخطّة تعتمد المحافظة على معايير أهمّها: نسبة الإشغال السريري لأسرّة العناية الحثيثة، بحيث لا تزيد عن 65%؜، حيث ستضطرّ الحكومة بخلاف ذلك إلى العودة للإجراءات التقييديّة“.

وأكد أن هذه الإجراءات التي أعلنّا عنها اليوم تشكّل الحدّ الأقصى المتاح والممكن اتخاذه خلال هذه المرحلة، وستخضع للتقييم المستمرّ، وفي ضوء ما يمليه علينا الوضع الوبائي.

وقال دودين: “ نؤكّد حرص الحكومة على عودة التدريس الوجاهي للمدارس والجامعات مع مطلع شهر أيلول المقبل“.

وأضاف: ”بدأت من الآن حملة لإعطاء المطاعيم لما يقارب 160 ألف معلّم ومعلّمة، قبل ذلك التاريخ، ومن خلال حملة ميسّرة؛ حرصاً على سلامة مربّي الأجيال وفلذات أكبادنا“.

وفيما يتعلق بإجراءات مواجهة الوباء خلال عطلة عيدالفطر السعيد، قال الوزير “ تبدأ عطلة عيد الفطر السعيد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيّار المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه“.

وقال: ”إحياء صلاة عيد الفطر سيتمّ في السّاحات الخارجيّة، وسيتمّ تحديد الأماكن من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.“

كما سيتمّ فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة داخلها اعتباراً من30 نيسان/أبريل الحالي.