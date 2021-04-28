بينها العصائر.. مشروبات شائعة تضر بصحة الكلى

تتمثل الوظيفة الأساسية للكليتين في الحفاظ على التوازن داخل الجسم من خلال التحكم في السوائل والأملاح، وتخليص الدم من الفضلات.

وتسبب العديد من المشروبات الشائعة التي يتناولها البعض يوميًا، آثارًا جانبية خطيرة على الكلى، مما قد يؤدي إلى تلفها بمرور الوقت.

وفيما يلي مجموعة من المشروبات التي تمتلك تأثيرا مضرا للكليتين

المشروبات الغازية

يعتبر الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر الأمر الأكثر أهمية لحماية الكلى، وكشفت دراسة نشرت العام 2016 أن أولئك الذين كانوا يتناولون المشروبات الغازية أربع مرات في الأسبوع كان لديهم أكثر من ضعف خطر الإصابة بأمراض الكلى من غيرهم.

كما تبين أن الأفراد الذين يستهلكون هذه المشروبات يوميًا، والتي تحتوي على حمض الفوسفوريك، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

العصير

يمثل تناول العصائر مشكلة بالنسبة للوزن وصحة الكليتين، بسبب نسبة السكر والسعرات الحرارية العالية.

وأوضحت دراسة سابقة أن الأفراد الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر لديهم أيضًا معدلات عالية من أمراض الكلى المزمنة.

الكحول

لا يؤثر تناول الكحول على صحة الكبد فقط، إلا أن دراسة أجريت على مجموعة مكونة من 6259 شخصًا بالغًا، كشفت أن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من الكحول كانت لديهم معدلات أعلى من البول الزلالي، وهو مؤشر على وجود خلل في الكلى.

الصودا الدايت

تمتلك الصودا الدايت نفس التأثير السيئ للمشروبات المحلاة بالسكر عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى.

ووفقًا لدراسة أجريت العام 2011، فإن النساء اللواتي شربن اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية بدون السكر في اليوم أكثر عرضة بمرتين لتجربة انخفاض في وظائف الكلى.