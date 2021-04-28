تاريخ النشر:
28 أبريل 2021 13:37 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 13:50 GMT
تونس تفرض حجرا إجباريا على الوافدين وتواصل تعليق الدراسة حتى 16 مايو
قالت الحكومة التونسية، إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو أيار، وستواصل تعليق الدراسة حتى 16 مايو لإبطاء التفشي
قالت الحكومة التونسية، إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو أيار، وستواصل تعليق الدراسة حتى 16 مايو لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.
وارتفع إجمالي الوفيات في تونس إلى أكثر من عشرة آلاف شخص، وسط تحذير مسؤولين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.