خشية من "السلالة الهندية".. إيران تحجر على آسيويين بقرار قضائي

قرر المدعي العام في محافظة بوشهر جنوب إيران، علي حسن بور، يوم الأربعاء، فرض حجر على 9 آسيويين، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا، وذلك خشية من أن يكون الفيروس من السلالة الهندية المتحورة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلطة القضائية مثل هذه الأحكام.

وقال علي حسن بور لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، في إشارة إلى وصول عاملين هنود وباكستانيين مصابين بفيروس كورونا إلى بوشهر، ”استنادا إلى تقرير دائرة الصحة لمدينة بوشهر، أن 7 هنود و 2 من الباكستانيين حصلوا على فحوصات تُثبت إصابتهم، فصدرت أوامر قضائية بحجر الرعايا الأجانب“.

وأضاف: ”هذا الإجراء صدر عن النيابة العامة من أجل منع حركة المرور وتواجدهم في الأماكن العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا الذي لم تحدد طبيعته بعد“، فيما إذا كان من السلالة الهندية المتحورة والخطيرة.

وقالت لاري في إفادة صحافية، الأربعاء، إنه ”ووفقا لهذه الأرقام، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران مليوني ونصف المليون تقريبا، فيما ارتفع عدد الوفيات 70 ألفا و966 شخصا“.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أعلن تسجيل 3حالات إصابة بالسلالة الأفريقية من فيروس كورونا، محذرا في الوقت ذاته من السلالة الهندية الفتاكة.

وقال نمكي للتلفزيون الإيراني، ”لقد أبلغنا الليلة الماضية عن رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة الأفريقية في إحدى المقاطعات الجنوبية، والتي نتابعها من جدي“.

وذكر مسؤولون بمحافظة بوشهر المطلة على الخليج جنوبي البلاد أن ”الإصابات الثلاثة بالسلالة الأفريقية تم تسجيلها في هذه المحافظة“.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا الهندي، قال وزير الصحة الإيراني ”في إحدى المدن الإيرانية، يُشتبه في أن عددا من الهنود مصابون بفيروس كورونا، ونأمل ألا تكون هي السلالة الهندية“.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الإيراني، يوم الثلاثاء، إنه للأسف الشديد سوف يرتفع معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا للأسبوعين المقبلين وسيصل إلى 700 حالة وفاة يوميا.