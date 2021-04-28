باكستان تسجل للمرة الأولى أكثر من 200 وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت باكستان للمرة الأولى منذ بدء جائحة ”كورونا“ أكثر من مئتي وفاة بالفيروس في يوم واحد، فيما قالت الحكومة إنها تبحث فرض إجراءات عزل عام أكثر صرامة.

وبتسجيل 201 وفاة جديدة أمس الثلاثاء، ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب المرض إلى 17530 حسب ما قال المركز الوطني الذي يشرف على إدارة الحكومة لأزمة الجائحة.

وسجلت أعلى زيادة يومية سابقة في الوفيات بالمرض في باكستان يوم الـ23 من نيسان/أبريل عندما بلغت 157 وفاة.

كما سجلت السلطات أمس 5292 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 810231 في البلد الذي يقطنه أكثر من 220 مليون نسمة.

وانتشرت قوات الجيش الباكستاني الإثنين الماضي في 16 مدينة كبيرة ترتفع فيها معدلات الإصابة بهدف مساعدة سلطات إنفاذ القانون المدنية في فرض إجراءات الحد من انتشار الفيروس، مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق المتاجر غير الضرورية بعد السادسة مساء.

وفرضت إجراءات أكثر صرامة في مدن قليلة شهدت أعلى مستويات الإصابة هذا الأسبوع، وحذر وزير الصحة فيصل سلطان أمس الثلاثاء من إمكانية توسيع نطاق مثل هذه الخطوات لتشمل مناطق أخرى إذا لم يلتزم الناس بتوصيات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغيرها من التدابير الاحترازية، خاصة خلال شهر رمضان ومع اقتراب إجازة عيد الفطر الشهر المقبل.

وقال سلطان ”أرجوكم اجعلوا الاحتفالات في رمضان والعيد بسيطة هذا العام حتى يمكننا محاربة هذا المرض وتجاوز هذا الموقف الصعب“.