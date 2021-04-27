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"الصحة العالمية": التدافع على المستشفيات والتجمعات الضخمة يفاقمان تفشي "كورونا" في الهند
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 13:09 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 13:55 GMT

"الصحة العالمية": التدافع على المستشفيات والتجمعات الضخمة يفاقمان تفشي "كورونا" في الهند

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الناس في الهند يهرعون إلى المستشفيات دون داع، ما يفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات

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المصدر: رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الناس في الهند يهرعون إلى المستشفيات دون داع، ما يفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم.

وتقترب الوفيات بسبب الجائحة في الهند من مستوى 200 ألف، ولم يعد لدى المستشفيات ما يكفي من الأوكسجين والأسرّة، وبدأت في الامتناع عن استقبال مرضى كورونا الناجم عن الفيروس.

وقال طارق ياسارفيتش المتحدث باسم المنظمة: إنها تقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند ومنها أربعة آلاف مولد أوكسجين لا يحتاج إلا لمصدر طاقة.

وأضاف أن أقل من 15 % من مرضى كورونا هم الذين يحتاجون فعليا لدخول المستشفى، وأن نسبة أقل تحتاج الأوكسجين.

وقال ”في الوقت الراهن، جزء من المشكلة أن الكثيرين يهرعون للمستشفيات (لأنهم لا يحصلون على المعلومات أو النصح) على الرغم من أن الرعاية الصحية في المنزل يمكن إدارتها بشكل آمن“.

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