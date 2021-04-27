بينها التفاح.. أطعمة تجنب تناولها في المساء‎

بالرغم من تناول الوجبات الأساسية الثلاث يشعر كثيرون بالجوع في المساء أو بالرغبة بتناول أطعمة في الفترة السابقة للنوم.

وفيما يعتقد البعض أن بعض الأطعمة مثل: الفواكه، والخضراوات قد تكون جيدة أو غير مضرة، إلا أنه يوصى بتجنب أطعمة معينة في المساء أو وقت السحور وقبل النوم، لأنها تضر أكثر مما تنفع، وتاليا أبرزها.

الأطعمة الغنية بالماء

ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالماء في المساء وقبل النوم؛ لأنها تسهم في امتلاء المثانة، ما يزيد من القلق أثناء النوم والتبول بكثرة، الأمر الذي يؤثر على جودة النوم، ومن الأمثلة على ذلك الخيار والكرفس والبطيخ.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل الحارة مساء وخاصة قبل النوم مباشرة، يسبب عسر الهضم ويحفز حرقة المعدة إلى جانب ارتفاع حرارة الجسم، وذلك نتيجة احتواء هذه الأطعمة على مادة الـ ”الكابسيسين“.

الموز

على الرغم من فوائده للجلد وتعزيز المناعة ومد الجسم بالطاقة قبل التمارين، ينبغي تجنب تناول الموز مساء؛ لأن ثراءه بالبوتاسيوم يعزز عسر الهضم، كما يساهم في تكوين طبقة مخاطية قد تسبب الاختناق.

التفاح

سواء خلال العشاء أو في وقت لاحق من المساء وقبل النوم، يفضل تجنب تناول التفاح؛ لأن ما يحتويه من مادة الـ ”بكتين“ يصعب هضمه مساء ويمكن أن يؤدي للحموضة.

فصيلة الكرنبيات

من البروكلي إلى القرنبيط وغيره، من الهام تجنب تناول أي من فصيلة الكرنبيات في المساء لثرائها بالألياف غير القابلة للذوبان والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم.

المكسرات

على الرغم من مزاياها في فقدان الوزن وتعزيز الصحة بفضل عناصرها المغذية ودهونها الصحية، إلا أن احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية يجعل تناولها مساءً مضراً ويسهم في زيادة الوزن.

الشوكولاتة

إلى جانب مضادات الأكسدة وخصائصها الصحية العديدة، تحتوي الشوكولاتة على نسبة من الكافيين والأحماض الأمينية التي تعزز الانتباه، ولذلك يُنصح بتجنبها في المساء.