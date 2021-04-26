مسؤولون إيرانيون "يتنكرون" بملابس عمال النظافة للحصول على لقاح "كورونا"

كشف مسؤول إيراني، مساء اليوم الإثنين، عن ارتداء بعض المسؤولين في بلاده ملابس العاملين في قطاع البلدية؛ من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا علي رضا رئيس: إنه ”في إحدى المدن الإيرانية، ارتدى بعض المسؤولين ملابس العاملين في قطاع البلدية؛ من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا“.

وأضاف أن ”أحد المسؤولين راجع ثلاث أو أربع مرات رئيس دائرة صحية في محافظة إيرانية من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا، حيثُ أبلغه رئيس الدائرة بأنه اللقاح لا يشمله“.

وتابع رئيسي في تصريح نشرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”ثم ذهب هذا المسؤول وارتدى ملابس الأشخاص العاملين في قطاع البلدية، وهذا واقع كيف يمكن أن نتعامل معه، وهو بمثابة سيناريو“.

وأوضح أنه ”عندما يتم تبليغ المسؤولين بتلك التصرفات يقولون يجب إخراج من قام بذلك، هذا جيد، لكن برأيي يجب أن يتم طرد وإخراج المسؤول الأعلى الذي عين هذا الشخص“.

وفي 16 أبريل/نيسان الجاري، أقدم عدد من المسؤولين في مدينة عبادان ذات الغالبية العربية، جنوب إيران، على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع مجموعة من العاملين في قطاع البلدية، الأمر الذي أثار موجة من الانتقاد في وسائل الإعلام الإيرانية.

ويوم السبت الماضي، تمت إقالة نائب رئيس جامعة محافظة غلستان الطبية شمال إيران؛ بسبب إساءة استخدام اللقاحات المخصصة للعاملين في قطاع البلدية.

وقال رئيس جامعة غلستان، عبدالرضا فاضل، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إن نائبه سراج الدين عارف تمت إقالته من منصبه؛ بسبب قيامه بحقن زوجته بلقاح ضد فيروس كورونا بطريقة غير قانونية.

وتواجه إيران نقصا حادا في اللقاحات في ظل تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد، وقامت السلطات بتطعيم أقل من 800 ألف شخص، أي أقل من واحد في المائة من السكان الإيرانيين.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن ”الأولوية للحصول على اللقاح هم الطاقم الطبي وكبار السن والوظائف، مثل العاملين في قطاع البلدية“، مضيفة أنه ”تم إعطاء الأولوية لتلقي التطعيم إلى 30 ألفا من عمال البلدية“.

ويبلغ عدد المصابين في إيران أكثر من مليوني شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين.