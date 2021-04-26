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هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة العريس بـ"كورونا" (صور)
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 14:50 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 15:50 GMT

هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة العريس بـ"كورونا" (صور)

قرر زوجان هنديان إقامة حفل زفافهما داخل مستشفى العزل، بعد أن ثبتت إصابة العريس بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وتشهد الهند حاليا تفاقما حادا

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المصدر: لؤلؤة أحمد- إرم نيوز

قرر زوجان هنديان إقامة حفل زفافهما داخل مستشفى العزل، بعد أن ثبتت إصابة العريس بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الهند حاليا تفاقما حادا لجائحة كورونا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة للفيروس في أنحاء البلاد، وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين.

وتعود بداية الأحداث لعودة العريس البالغ من العمر 28 عاما لبلاده من إحدى دول الخليج التي يعمل بها، حتى يستعد للزواج من خطيبته البالغة من العمر 20 عاما، حيث خضع لفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام.

وخلال هذه الفترة ساءت حالته هو ووالدته، وأُصيبا بضيق في التنفس ونُقلا للمستشفى؛ بعد أن تبين إصابتهما بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وبعدها قرر الزوجان عدم تأجيل الزفاف الذي تم الترتيب له منذ أكثر من عام، وحصلا على إذن من مستشفى وجامعة الابوزا الطبية، في ولاية كيرالا التي يعيش فيها العريس ووالدته.

ووفقا للإجراءات تم السماح لاثنين فقط من عائلة العروسين أن يحضرا حفل الزفاف بجانبهما، وتم إقامة مراسم الزفاف بالطرق التقليدية.

وظهر الزوجان وهما يرتديان معدات الوقاية، وتبادلا أكاليل من نبات التولسي أو ما يُعرف بالريحان المقدس الذي يوضع على عنق العريس والعروس.

وبعد انتهاء المراسم عادت العروس لمنزل عمها وظل العريس في المستشفى لاستكمال علاجه، وانتشرت لقطات ومشاهد من الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين للعروس السعادة وللعريس الشفاء من المرض والعودة لزوجته.

يذكر أنه في يوم الزواج، سجلت ولاية كيرالا فقط حوالي 28.469 إصابة بكورونا، و40 حالة وفاة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.

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