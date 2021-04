هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة العريس بـ"كورونا" (صور)

قرر زوجان هنديان إقامة حفل زفافهما داخل مستشفى العزل، بعد أن ثبتت إصابة العريس بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الهند حاليا تفاقما حادا لجائحة كورونا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة للفيروس في أنحاء البلاد، وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين.

وتعود بداية الأحداث لعودة العريس البالغ من العمر 28 عاما لبلاده من إحدى دول الخليج التي يعمل بها، حتى يستعد للزواج من خطيبته البالغة من العمر 20 عاما، حيث خضع لفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام.

وخلال هذه الفترة ساءت حالته هو ووالدته، وأُصيبا بضيق في التنفس ونُقلا للمستشفى؛ بعد أن تبين إصابتهما بالسلالة الجديدة من الفيروس.

Kerala: A couple tied knots at Alappuzha medical college and hospital today, with the bride wearing a PPE kit as the bridegroom is #COVID19 positive. The wedding took place at the hospital with the permission of the District Collector. pic.twitter.com/2IdsRDvcHZ

— ANI (@ANI) April 25, 2021