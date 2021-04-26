الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تعلن إصابتها بكورونا للمرة الثانية في شهر رغم أخذ اللقاح (فيديو)

أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية خلال شهر، معبرة عن اندهاشها من حدوث ذلك في تلك الفترة الوجيزة.

وكانت الفنانة الصفي قد أعلنت في 29 من شهر مارس الماضي أنها أصيبت بكورونا، على الرغم من تأكيدها أنها تلقت جرعتين من لقاح ”فايزر“ المضاد للفيروس حينها.

وقالت الفنانة في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”شنو هذه الحال في قاموس الدكاترة قولولي كلكم قبل شهر قلتولي ما يصير النتيجة تطلع غلط طيب هل يصير يطلع عندي كورونا للمرة الثانية“.

وعقبت الصفي، التي ظهرت وبعض الأعراض واضحة عليها قائلة: ”اشرحولي عشان أعرف أنا مو دكتورة شنو هذه الحالة عشان نفهم كلنا بما اني اليوم إيجابي خلونا نعرف ايش الحالة اللي أنا فيها“.

وتابعت الصفي: ”عشان ما يقولون مخالطة ومادري شنو أنا قعدت بالبيت وأمس المرة الوحيدة اللي طلعت من بيتي بالسيارة لمكان الفحص وتم في السيارة وبها رجعت البيت حتى قلتلهم تعالولي البيت قالولي ما يصير، هو في مجال الفحص يكون غلط الحين اشرحولي يا دكاترة طيب تعرفون انتو اللي يعرف يقولي“.