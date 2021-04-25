بينها السلمون والخضروات الورقية.. أطعمة ينصح بتناولها بعد الولادة

تتطلب تربية الأطفال الكثير من الطاقة وخاصة حديثي الولادة، إذ تحتاج الأمهات الجدد إلى الحصول على كافة العناصر الغذائية المناسبة لتزويدهم بالطاقة، خاصة في حالة الرضاعة الطبيعية.

ويُعد الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها الأم بعد الولادة أمرًا مهمًا لضمان التمتع بصحة جيدة للمولود والوالدة.

فيما يلي أطعمة صحية للغاية يجب تناولها بعد الولادة، وفقًا لخبراء الصحة.

سمك السلمون

السلمون مصدر كبير للدهون التي تسمى DHA، وهي ضرورية لنمو الجهاز العصبي للطفل، ولكنه يقدم أيضًا فائدة صحية للأم أيضًا، حيث تشير الدراسات إلى أن دهون (DHA) لها تأثيرات مضادة للاكتئاب ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

ومع ذلك، فإن استهلاك المأكولات البحرية للأم المرضعة يجب أن يكون محدودًا بسبب احتوائها على الزئبق، ومستويات الزئبق في سمك السلمون تعتبر منخفضة، لذا فمن الآمن تناول السلمون مرتين في الأسبوع.

اللحم البقري خالي الدهن

لحم البقر الخفيف الدهن غني بالحديد، ما يساعد على الحفاظ على طاقة الأم، كما أنه مصدر غني للبروتين وفيتامين ب 12 الذي يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء.

الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الرؤية والمناعة وتعزيز نمو أنسجة الأعضاء الصحية، وكلها مهمة جدًا للطفل حديث الولادة والأم المرضعة خاصة بعد الولادة.

البيض

البيض غذاء آخر غني بالبروتين الذي سيحافظ على مستويات الطاقة لديك بعد الولادة، كما ينصح الخبراء، بتناول البيض المدعم بـ DHA لزيادة مستوى الأحماض الدهنية في لبن الأم.

منتجات الألبان قليلة الدسم

تعني الرضاعة الطبيعية أنك تقومين بتوصيل الكثير من الكالسيوم لطفلك، لذا عليك التأكد من أن جسمك يحتوي على كل هذه المغذيات، وتعتبر منتجات الألبان مصدرًا رئيسا للكالسيوم وهي متوفرة بأشكال متنوعة مثل الزبادي والجبن والحليب، ويجب على الأم المرضعة تناول هذه المنتجات بانتظام لحماية رضيعها ولحماية نفسها أولا.

تناول الكثير من المياه

يجب أن يشتمل النظام الغذائي المتوازن بعد الولادة على الكثير من الماء، خاصة إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية لأنك قد تصابين بالعطش أثناء الرضاعة، لذا، يوصي الأطباء بتناول المزيد من المياه طوال الوقت.