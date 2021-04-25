الاتحاد الأوروبي يستعد لمساعدة الهند في مكافحة تسارع انتشار كورونا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الهند في مكافحة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر ”تويتر“، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم ”المساعدة“ للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء كورونا، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

وتم إنشاء هذه الآلية عام 2001، وهي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في تنسيق مساعداتها ونشر الموارد في كل أنحاء العالم، في حال حدوث حالة طوارئ واسعة النطاق، لا يمكن لبلد محدد معالجتها بمفرده.