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سوريا تحصل على 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا منحة من الصين
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 14:28 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 15:10 GMT

سوريا تحصل على 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا منحة من الصين

قال مسؤولون سوريون إن 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 ، منحة من الصين، وصلت إلى دمشق اليوم السبت، وإن من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة. وقال وزير

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون سوريون إن 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 ، منحة من الصين، وصلت إلى دمشق اليوم السبت، وإن من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة.

وقال وزير الصحة حسن الغباش للصحفيين في المطار إن بلاده تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد.

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وأضاف أن الجرعات ستُمنح أولا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ثم إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

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وقال سفير الصين لدى سوريا إن الشحنة المقبلة وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريبا.

وقال مسؤولون إن سوريا تبحث أيضا مسألة توفير اللقاحات مع روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتم الإعلان عن تلقي جرعات من موسكو.

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وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن دمشق تسلمت هذا الأسبوع أول شحنة لقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية بما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا.

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ومن المتوقع تسلم المزيد من الشحنات خلال الأسابيع المقبلة.

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ونشرت منظمة الصحة العالمية فرقا في سوريا لتنفيذ برنامج للتطعيم سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو بعض المناطق الخارجة عن سيطرتها وذلك بعد عشر سنوات من الحرب.

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