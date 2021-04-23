خبراء صينيون يصلون مصر قريبا لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك"

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، إنتاج أول 5 ملايين جرعة من لقاح ”سينوفاك“ الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، خلال شهرين.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية مساء الجمعة، إن خبراء من الصين سيصلون إلى مصر الأسبوع المقبل لبدء إجراءات التصنيع، لافتة إلى أن الاتفاقية تتيح لمصر إنتاج من 40 إلى 60 مليون جرعة خلال العام الجاري.

وردت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، على ما يثار حول ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بشكل كبير جدًا وأن الأرقام المعلنة غير حقيقية قائلة ”مفيش حاجة نقدر نخبيها“.

وواصلت الوزيرة هالة زايد، لا أعتقد أن الوضع بالسوء الذي يتحدثون عنه وأسألوا مديري المستشفيات عن ذلك.

ونفت زايد ما يُثار بخروج الوضع عن السيطرة بالنسبة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك زيادات في الأعداد لكنها طفيفة.