دراسة صادمة: 5 أطعمة شائعة تؤدي للوفاة المبكرة

كشف باحثون بريطانيون، أن الخبز الأبيض والزبدة والمربى وعصير الفاكهة والشوكولاتة تسبب الوفاة المبكرة.

وحدد الخبراء العناصر الأساسية التي تجعل النظام الغذائي ضارا بشكل كبير، ومن ضمنها أيضا المشروبات المحلاة بالسكر.

وقال الباحثون في جامعة أكسفورد، إن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف، وتعمل على الإصابة بأمراض القلب.

وقام الباحثون بتحليل بيانات حوالي 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتتبع الأطعمة التي تم تناولها لبضعة أيام، وتتبعهم لمدة 4 – 9 سنوات في المتوسط.

وخلال هذه الفترة، أصيب حوالي 4245 بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وربط الباحثون الأطعمة الدهنية والسكرية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية أكثر ارتباطا بأحد هذه الأطعمة، كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 40 %.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أقل من الشوكولاتة والحلويات والزبدة والمشروبات المحلاة بالسكر والمعلبات، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال فترة منتصف العمر.