للنظام الغذائي تأثير كبير وأساسي على الصحة ككل، سواء الجسدية أو النفسية، ومثلما هناك أطعمة قد تؤثر سلبا على الجسم بشكل أو بآخر، هناك أطعمة أخرى تعزز الصحة.

وعندما يتعلق الأمر ببعض أجزاء الجسم، مثل البروستاتا وغيرها، تزداد الحيرة بشأن الأطعمة المناسبة، وفيما يلي نوضح أطعمة تعزز صحة البروستاتا وتحافظ عليها:

الجوز البرازيلي

تتميز المكسرات البرازيلية، بما في ذلك الجوز بفوائد صحية عديدة وخاصة للبروستاتا، لأن الجوز البرازيلي غني بعنصر السيلينيوم الذي ثبتت فعاليته في خفض خطر سرطان البروستاتا، كما يتميز الجوز البرازيلي بثرائه بالزنك والأحماض الأمينية.

البروكلي

ينتمي البروكلي إلى الخضروات الصليبية الغنية بعنصري السولفورافين والإندول الفعالين في تعزيز صحة البروستاتا وحمايتها، وسبق ووجدت دراسات أن تناول البروكلي أكثر من مرة في الأسبوع يعزز حماية البروستاتا من السرطان بنسبة 45%.

ويوصى بعدم طهي البروكلي بالبخار أو سلقه لمدة تزيد عن 5 دقائق.

الفلفل الحار

بغض النظر عن مذاقه، إلا أن الفلفل الحار يعد مصدرا ممتازا للعناصر الغذائية الأساسية للبروستاتا بفضل ثرائه بمادة الـ ”كابسيسين“ والتي تفيد أيضا القلب والمعدة وتساعد في تنظيم مستويات سكر الدم.

الشاي الأخضر

يتميز هذا المشروب البسيط بفوائد صحية عديدة، بما في ذلك تعزيز صحة البروستاتا وحمايتها من المشاكل، بما في ذلك السرطان، وذلك بفضل ثرائه بمضادات الأكسدة.

المشروم

ينضم المشروم أو الفطر إلى القائمة بفضل احتوائه على مادة الـ ”لينتينان“ المفيدة للغاية للبروستاتا بشكل خاص، كما يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية تعزز صحة البروستاتا.

الرمان

يأتي الرمان من بين أفضل الأطعمة المفيدة للبروستاتا؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة وعناصر مغذية تدعى ”إيلاجيتانين“ تستهدف صحة البروستاتا بشكل خاص جنبا إلى جنب مع ثرائه بعناصر غذائية عديدة تفيد الجسم ككل.

وإضافة لما ذُكر أعلاه، يأتي كل من بذور اليقطين وسمك السلمون والطماطم والكركم، من بين أبرز الأطعمة المفيدة جدا للبروستاتا.